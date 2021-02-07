Canlı Anlatım İzle: Erzurumspor Kayserispor maçı
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadeleyi canlı anlatım ile anbean takip ediyoruz.
Süper Lig'in 24. haftasında tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen iki ekip Erzurumspor ile Kayserispor karşılaşıyor. Zorlu maçı sayfamızdan takip edebilirsiniz.
ERZURUMSPOR 1-0 KAYSERİSPOR
GOL: 28' Aatif (P)
KIRMIZI KART: 34' Ackah (Erzurum)
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Ackah, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, El Kabir
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Uğur, Mario Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckassen
ERZURUMSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor – Kayserispor maçı bugün saat 13:30’da oynanıyor. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
BB Erzurumspor, 4 maçtır yenilgi almıyor. Erzurumspor daha önce 15 maçlık bir periyodu yalnızca tek galibiyetle kapatmış ve devre arası transfer döneminde kadrosunu yenilemeye gitmişti.
Hes Kablo Kayserispor ise 2 puan ile Erzurumspor’un önünde yer alıyor. Kayserispor, mücadeleden puan alarak çıkabilirse 24. haftayı küme düşme hattının üzerinde tamamlayabilecek.
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