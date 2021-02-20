Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Gençlerbirliği maçı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Ayite, Sandro

DENİZLİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR, LİGİN 'DİBİNDEN' KURTULMAK İSTİYOR

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni sahalarında da yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.

Puan tablosunda 18 puan son sırada yer alan Denizlispor, 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı toplam 24 karşılaşmada ancak 4 galibiyet alabildi.

Denizlispor, son teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 4 maçtan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

EVİNDE OYNADIĞI 12 KARŞILAŞMADA 2 GALİBİYET ALABİLDİ

Bu sezon evinde oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Ege ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Evindeki maçlarda rakip kaleyi 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.

Denizlispor, ligde 14 mağlubiyetle Ankaragücü ile birlikte en fazla yenilen takım oldu.