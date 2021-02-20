Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Gençlerbirliği maçı
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Denizlispor Gençlerbirliği maçını anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
DENİZLİSPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Mustafa, Ayman, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Piris, Soner, Furman, Candeias, Ayite, Sandro
DENİZLİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Denizlispor Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
DENİZLİSPOR, LİGİN 'DİBİNDEN' KURTULMAK İSTİYOR
Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına devam eden yeşil-siyahlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Gençlerbirliği'ni sahalarında da yenerek kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.
Puan tablosunda 18 puan son sırada yer alan Denizlispor, 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktığı toplam 24 karşılaşmada ancak 4 galibiyet alabildi.
Denizlispor, son teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı 4 maçtan ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.
EVİNDE OYNADIĞI 12 KARŞILAŞMADA 2 GALİBİYET ALABİLDİ
Bu sezon evinde oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen Ege ekibi, bu maçlarda 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.
Evindeki maçlarda rakip kaleyi 8 kez havalandıran yeşil-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.
Denizlispor, ligde 14 mağlubiyetle Ankaragücü ile birlikte en fazla yenilen takım oldu.