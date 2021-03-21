Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Başakşehir maçı

Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım Denizlispor ile Başakşehir, 31. hafta mücadelesinde karşılaşıyor. Kritik maçı sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Denizlispor: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Visca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.

14. dakikada Diskerud'un ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutta top az farkla üstten auta gitti.

29. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sakıb Aytaç'ın sol çapraz pozisyondan attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

DENİZLİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya 20. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Danijel Aleksic, bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli, Carlos Ponck, Rafael ve Junior Fernandes de diğer eksik isimler.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.