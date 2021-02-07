Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Antalyaspor maçı

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Denizlispor ile son haftaların formda takımı Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

DENİZLİSPOR 1-0 ANTALYASPOR

Goller: 14' Rodallega

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Diskerud, Yasin, Sagal, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Ersan, Eren, Bünyamin, Hakan, Imeri, Gökdeniz, Fredy, Sam, Orgill

DENİZLİSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Antalyaspor maçı bugün oynanıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den izlenebiliyor.

Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan maçta Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da yarın Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

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