MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı Anlatım İzle: Denizlispor Antalyaspor maçı
GeriSpor Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Antalyaspor maçı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 07.02.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Antalyaspor maçı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Antalyaspor maçı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Denizli'de oynanan maçı anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de çıkışa geçmek isteyen Denizlispor ile son haftaların formda takımı Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

DENİZLİSPOR 1-0 ANTALYASPOR

Goller: 14' Rodallega

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Sakıb, Kubilay, Murawski, Diskerud, Yasin, Sagal, Rodallega

Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Ersan, Eren, Bünyamin, Hakan, Imeri, Gökdeniz, Fredy, Sam, Orgill

DENİZLİSPOR ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Antalyaspor maçı bugün oynanıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçı Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den izlenebiliyor.

Kırmızı beyazlılar, maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ligde son olarak 15'inci haftada oynanan maçta Atakaş Hatayspor'a mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, sonrasında oynadığı 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı. Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da yarın Veysel Sarı ile Naldo kart cezası, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz ve Podolski sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Canlı Anlatım İzle: Denizlispor Antalyaspor maçı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle