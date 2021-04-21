Canlı Anlatım İzle: CSKA Moskova Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımına konuk oluyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko, 2. basamaktaki CSKA Moskova ile eşleşmişti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Zorlu maçı sayfamızda canlı skor ile anbean takip edebilirsiniz.

CSKA MOSKOVA 67-66 FENERBAHÇE

4. periyot oynanıyor

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK.. MAÇ ŞİFRELİ Mİ?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague Playoff ilk mücadelesinde CSKA Moskova’ya konuk oluyor. 20.00’de Megasport Arena’da başlayan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor ve Misli.com üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Mücadeleyi Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Gytis Vilius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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