Canlı Anlatım İzle | Beşiktaş Gençlerbirliği maçı

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Gençlerbirliği, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, ligin galibiyetle tanışamayan takımlarından Gençlerbirliği karşısına çıkıyor. Mücadeleyi canlı takip ediyoruz...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği

GOL: 8' Stancu

5' Karşılaşma düşük bir tempoyla başladı. İki takım da yarı sahalarında paslaşıyorlar.

8' Gençlerbirliği, 8. dakikada Stancu'nun golüyle öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Stancu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

17' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın Aboubakar'a doğru gönderdiği ara pasını Gençlerbirliği savunması kesti. Beşiktaş şu ana kadar hücumda çoğalmakta güçlük çekiyor.

20' İlk 20 dakikada Beşiktaş'ın isabetli şutu yok. Gençlerbirliği ise rakip kaleye tam 3 şut çekti.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

5 MAÇTA TEK GALİBİYET



Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.



UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.



DE SOUZA'NIN LİSANSI ÇIKTI



Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.



Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarın oynanacak karşılaşmada ilk kez Beşiktaş forması giyecek.



N'KOUDOU YİNE YOK



Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun yarın oynanacak mücadelede de görev alması beklenmiyor.



Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek.



SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ 7 KEZ KAZANDI



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN DEPLASMANDA BİR GALİBİYETİ VAR



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.



Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.



İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.



Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.