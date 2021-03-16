Canlı Anlatım İzle: Beşiktaş Başakşehir maçı

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Beşiktaş ile Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 2-2 BAŞAKŞEHİR

Uzatmalar oynanıyor...

GOL: 17' Aboubakar, 22' Vida, 60' Deniz Türüç, 77' Giuliano

İlk yarı sonucu: 2-0

Normal süre sonucu: 2-2

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Roiser, Welinton, Vida, Rıdvan Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba

MAÇ TOPLARI ARAS KARGO'DAN



Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının oynandığı topları TFF Riva Tesisleri’nde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber’den teslim alan Aras Kargo, organizasyon için özel olarak hazırlanan mini araç ile maç topunu orta sahaya kadar taşıdı ve hakeme teslim etti. Kupa heyecanına renk katan etkinlik maç öncesi saha içindeki oyunculara ve ekranları başındaki futbol severlere keyifli anlar yaşattı. Benzer organizasyon, yarın oynanacak olan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında da uygulanacak. Aras Kargo, son olarak final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası’nı da taşıyacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.

17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'den sıyrılarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Oğuzhan Özyakup, topu ceza sahası dışında sol çaprazda bekleyen N'Koudou'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol etmek için kalesini terk eden Utku Yuvakuran, sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç'ü engelleyemedi. Deniz'in ortasında penaltı noktası üzerinden Visca'nın şutunda, top üstten auta çıktı.

45+2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol taraftan yapılan ortada arka direkte Ndayishimiye topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadeleleri, Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başladı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelesinde, rakibine üstünlük kuracak ekip finale yükselecek. Peki, Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 20.45'te oynanıyor. Müsabaka A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada yardımcılıkları Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık ve Onur Özütoprak üstlenecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Medipol Başakşehir ile oynadığı iki lig maçını da 3-2'lik skorlarla kazandı.

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Gökhan Töre ile Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor.

10 YILDIR KUPAYA HASRET

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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