Canlı Anlatım İzle: BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor maçı

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik maçı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR

BB Erzurumspor 11'i: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

Yeni Malatyaspor 11'i: Ertaç, Umut, Wallace, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Chebake, Zeki, Kubilay, Adem

BB ERZURUMSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Yeni Malatyaspor ile oynadığı üç Süper Lig maçının birini kazanabilen BB Erzurumspor, tek galibiyetini bu sezon deplasmanda aldı. Yeni Malatyaspor, BB Erzurumspor'a konuk olduğu tek Süper Lig maçında rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Yılmaz Vural göreve geldikten sonraki ilk galibiyetini son karşılaşmada alan BB Erzurumspor, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmak için sahaya çıkıyor. İrfan Buz yönetimindeki ilk galibiyetini son maçta Alanyaspor'u 1-0 yenerek alan Yeni Malatyaspor, son iki karşılaşmada gol yemedi. Malatya ekibi üç maçlık gole kapama serisini en son Ekim-Kasım 2018'de yaşadı.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan ve son iki karşılaşmadan puansız ayrılan BB Erzurumspor, bu sezon üst üste üç iç saha yenilgisi almadı. Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlara rakip olduğu son iki maçta 4 puan toplayan Yeni Malatyaspor, öncesinde yedi karşılaşmadan 3 puan çıkarabilmişti. Bu sezon BB Erzurumspor formasıyla en fazla asist yapan oyuncu olan Emrah Başsan, iki gol pası verdiği tek karşılaşmayı sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor'a karşı oynadı.

Oltan Karakullukçu bu sezon oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçlarında gole en fazla katkı sağlayan oyuncu konumunda. Yeni Malatyaspor sağ beki Issam Chebake'ın Süper Lig kariyerinde yaptığı beş asistin ikisi BB Erzuzumspor karşılaşmalarında geldi. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde asist yapan oyuncu olan Karim Hafez, sezonun ilk yarısında oynanan BB Erzurumspor karşılaşmasında da bir gol pası vermişti

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