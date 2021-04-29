Canlı Anlatım İzle: BB Erzurumspor Başakşehir maçı
Süper Lig'de alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren kritik maçta BB Erzurumspor ile Başakşehir karşılaşıyor. Zorlu maçı canlı anlatım sayfamız ile takip edebileceksiniz.
Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor ile Başakşehir, Erzurum'da karşılaşıyor. Maçı sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.
ERZURUMSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR
GOL: 5' Emrah Başsan
Başakşehir'de Epureanu 19. dakikada kırmızı kart gördü.
İlk yarı oynanıyor
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes.
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic.
BB ERZURUMSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
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