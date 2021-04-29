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Spor Arena
Haber Giriş: 29.04.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: BB Erzurumspor Başakşehir maçı

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Canlı Anlatım İzle: BB Erzurumspor Başakşehir maçı

Süper Lig'de alt sıraları oldukça yakından ilgilendiren kritik maçta BB Erzurumspor ile Başakşehir karşılaşıyor. Zorlu maçı canlı anlatım sayfamız ile takip edebileceksiniz.

Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor ile Başakşehir, Erzurum'da karşılaşıyor. Maçı sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz.

ERZURUMSPOR 1-0 BAŞAKŞEHİR

GOL: 5' Emrah Başsan

Başakşehir'de Epureanu 19. dakikada kırmızı kart gördü.

İlk yarı oynanıyor

İLK 11'LER 

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Schwechlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan, Gomes.

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Chadli, Aleksic. 

BB ERZURUMSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım İzle: BB Erzurumspor Başakşehir maçı

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