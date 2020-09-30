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Haber Giriş: 30.09.2020 - 19:27 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle | Bayern Münih Borussia Dortmund

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Canlı Anlatım İzle | Bayern Münih Borussia Dortmund
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Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Almanya Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Bayern Münih ile Borussia Dortmund Süper Kupa maçı ile Almanya Ligi'nin iki güçlü ekibi kupa mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. 

İkinci yarı oynanıyor

Bayern Münih: 2

Borussia Dortmund: 1

Goller: 18' Tolisso, 32' Müller, 39' Brandt

İLK 11'LER

Dortmund: Hitz; Hummels, Emre Can, Akanji; Meunier, Dahoud, Delaney, Passlack; Brandt, Reus; Haaland.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Süle, Martinez, Hernandez; Kimmich, Tolisso; Coman, Müller, Davies; Lewandowski.

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı ile heyecan seviyesi yüksek bir mücadele bu akşam sahne alıyor. Karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler bulunurken, iki takımın son oynadığı karşılaşmalar çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Ligde oynanan son maçı Bayern Münih 1-0 kazanmıştı. Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde ise Bayern Münih rakibini sahasında 4-0'lık skorla mağlup etmişti.. İki takımın arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3'ünü Bayern Münih kazanırken, ikisini de Borussia Dortmund kazandı. Son 5 karşılaşmada beraberlik çıkmadı.

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı 21:30'da başladı. Karşılaşma S Sport Plus ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanıyor.

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