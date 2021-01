Canlı Anlatım İzle | Başakşehir Sivasspor maçı

Süper Lig'de haftanın kritik maçlarından birisi Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanıyor. İki takım için de kritik öneme sahip maçı anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR 1-1 SİVASSPOR (İkinci yarı oynanıyor)

GOL: 38' Aleksic, 42' Hakan Arslan

İlk yarı sonucu: 1-1

Başakşehir'in 11'i: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can Kahveci, Deniz, Aleksic, Demba Ba, Crivelli

Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Başakşehir, Sivasspor'u konuk ediyor. 16 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayan olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertlilerin 22 puanı bulunuyor.



Üç maçlık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Demir Grup Sivasspor da haftaya 22 puanla giriyor.



EKSİKLER



Medipol Başakşehir'de tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Nacer Chadli, Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.



Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.



İRFAN CAN KAHVECİ CEZA SINIRINDA



Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören İrfan Can Kahveci, kart ceza sınırında bulunuyor.



İrfan Can, bugünkü karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 20. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.