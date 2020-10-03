Canlı Anlatım İzle | Başakşehir - Göztepe

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Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, evinde Göztepe'yi konuk ediyor.

İkinci yarı oynanıyor

Başakşehir: 0

Göztepe: 0

Goller:

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.



32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.



33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz berabere sona erdi.

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Visca, Mete Kaan, Crivelli, Demba Ba

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Brown

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan iki takımdan biri olan Başakşehir, ligin en golcü takımı Göztepe ile karşılaşıyor. Başakşehir stoperi Alexandru Epureanu'nun Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı maçlarda rakibi Göztepe'ydi.

Demba Ba, Başakşehir'in Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği son Süper Lig maçında takımının attığı gollerin tamamına doğrudan katkı sağladı. Ekim 2017'den bu yana ilk kez üst üste üç Süper Lig maçında gole katkı yapan Soner Aydoğdu, Başakşehir deplasmanında çıktığı son karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı. Göztepe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Okan Buruk, daha önceki üç karşılaşmada galip gelememişti.

İstanbul Başakşehir Göztepe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir Göztepe maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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