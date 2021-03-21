Canlı Anlatım İzle: Antalyaspor Erzurumspor maçı
Süper Lig’in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor ve Erzurumspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz
ANTALYASPOR 0-1 ERZURUMSPOR
GOL: 39' Aatif
İlk yarı sonucu: 0-1
İLK 11'LER
Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Podolski
Erzurumspor: Szumski, Butko, Bergdich, Da Costa, Schwechlen, Boumal, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, El Kabir.
ANTALYASPOR ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS MAX HD 1'den yayınlanıyor.
Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 15 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan ve 11. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 27 puanla 19. sıradaki rakibi karşısında da sürdürmek istiyor.
Akdeniz ekibi, 15. haftada Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybettiği maçtan sonra ligde iç sahada oynadığı 6 mücadeleyi kaybetmedi ve bu karşılaşmalardan 1 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.
Antalyaspor'da kart cezalısı kaleci Ruud Boffin, sakatlıkları süren orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile defans oyuncusu Bahadır Öztürk yarın forma giyemeyecek.