Canlı Anlatım İzle: Ankaragücü Denizlispor maçı

Süper Lig'de alt sıralardaki puan durumu için oldukça kritik olan maçta Ankaragücü ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Maçı sayfamızdan canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ 1-1 DENİZLİSPOR

GOL: 35' Kitsou / 6' Rodallega

Ankaragücü 11'i: Korcan, Kitsiou, Ante Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Paintsil, Emre Güral

Denizlispor 11'i: Abdulkadir, Özer, Leismann, Oğuz, Sakıb, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega

Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'nun, kariyerinde iki asist yaptığı tek Süper Lig maçı Ankaragücü'ne karşı. Ankaragücü'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçında birer gol kaydeden Hugo Rodallega, daha sonraki iki karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Denizlispor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ve rakibine sadece iki gol izni veren Hikmet Karaman, son yenilgisini 2 gol yediği son karşılaşmada aldı.

ANKARAGÜCÜ DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

DENİZLİSPOR, ALİ TANDOĞAN YÖNETİMİNDE İLK MAÇINDA MKE ANKARAGÜCÜ'NE KONUK OLACAK

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala takımın başına Ali Tandoğan'ı getiren Yukatel Denizlispor, 36. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Ligde galip gelemediği 6 karşılaşmada sadece 2 puan alabilen Yukatel Denizlispor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra Ali Tandoğan'la anlaştı.

Tandoğan'la ilk maçına çıkacak yeşil-siyahlı ekip, bitime 7 hafta kala 26 puanla son sırada bulunuyor. Denizli temsilcisi düşme hattının üzerindeki Hes Kablo Kayserispor'un 8 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada son 4 maçını kayıpsız geçen MKE Ankaragücü, 37 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü ile Süper Lig'de 42. kez karşılaşacak Yukatel Denizlispor, daha önceki 41 müsabakada 6 galibiyet, 17 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Bu maçlarda 40 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 58 gol gördü. Ligin ilk devresinde MKE Ankaragücü rakibini 2-1 mağlup etmişti.

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