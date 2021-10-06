Canlı Anlatım: İtalya İspanya maçı

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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İtalya ile İspanya kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İtalya: 0

İspanya: 2

Goller: 17' Ferran Torres, 45+2' Ferran Torres

Kırmızı kart: 42' Bonucci(İtalya)

İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Bernardeschi.

İspanya: Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Ferran T., Oyarzabal.

İTALYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?,

UEFA Uluslar Ligi Yarı Final mücadelesi kapsamında İtalya, İspanya'yı konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebiliyor.

İTALYA

EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya, zorlu yolculuğun yarı finalinde de İspanya'yı penaltılarla kupa dışına itmeyi başarmıştı.

Şampiyon ekibin birer parçası olan Rafael Toloi, Leonardo Spinazzola, Matteo Pessina ve Ciro Immobile, sakatlıkları nedeniyle Uluslar Ligi Dörtlü Final maçları için açıklanan kadroda yer alamadılar.

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Inter'in sol beki Federico Dimarco ilk kez milli takım çağrısı aldı.

EURO 2020'de sadece 15 dakika izleyebildiğimiz, Sassuolo formasıyla bu sezon beklentilerin altında bir başlangıç yapan (7 maç - 1 gol) Giacomo Raspadori kendine yeniden aday kadroda yer bulmayı başardı.

Raspadori'nin aksine EURO 2020'de boy gösteremeyen ancak son milli maçta Litvanya ağlarına 2 gol bırakan Moise Kean'i muhtemelen, Immobile'nin yokluğunda ilk 11'de izleyebiliriz.

TD Roberto Mancini'nin stoperde "Bonucci & Chiellini" ikilisiyle devam etmesi bekleniyor. Orta alanda Jorginho'nun forması garanti, yanındaki 2 isim şu 3 isimden oluşacak: Manuel Locatelli, Marco Verratti, Nicolo Barella.

Hücumun bir kanadında Federico Chiesa, diğer kanadında da Lorenzo Insigne oynayacak gibi duruyor.

İSPANYA

İtalya'ya penaltılarla kaybedip EURO 2020 macerasına yarı finalde nokta koyan İspanya, milli arenaya dönüşünü de iyi yapamamış ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında İsveç'e kaybetmişti. Sonrasında Gürcistan ile Kosova galibiyetleri geldi...

Thiago, Fabian Ruiz ve Dani Olma, EURO 2020 kadrosunda olup Uluslar Ligi Dörtlü Final için çağrı almayan isimler. Thiago ve Olma sakat, Ruiz ise TD Luis Enrique'nin kararıyla aday kadro dışında kaldı.

Marcos Llorente ve Pedri ise çağrı aldılar ama sakatlıkları nedeniyle San Siro'daki zorlu maça çıkamayacaklar.

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Barcelona'nın 2004'lü orta saha oyuncusu Gavi ve Villarreal'in 2002'li kanat oyuncusu Yeremi Pino ilk kez milli takım aday kadrosunda yer alıyorlar.

Enrique'nin orta alanı Koke ile Sergio Busquets'e emanet etmesi, Ferran Torres'in hücum merkezinde yer aldığı düzende kanatları Pablo Sarabia ve Mikel Oyarzabal'dan oluşturması bekleniyor.