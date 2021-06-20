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EURO2020
Haber Giriş: 20.06.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Canlı anlatım: İtalya - Galler (EURO 2020)

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Canlı anlatım: İtalya - Galler (EURO 2020)

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında, bir üst turu garantileyen İtalya ile 4 puanı bulunan Galler karşı karşıya geliyor.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan İtalya-Galler müsabakasında Rumen hakem Ovidiu Haţegan düdük çalıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor:

İtalya: 0

Galler: 0

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, TRT SPOR, TRT İZLE ve trtspor.com.tr/euro2020'den canlı yayınlanıyor.

Grupta 6 puanla lider konumda bulunan ve son 16'yı garantileyen İtalya, 3'te 3 yapmak için sahada. İlk maçta Türkiye'yi 3 golle geçen İtalya, ikinci maçta da İsviçre'yi 3-0 mağlup etmişti.

Grupta 4 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in ise son 16 ülke arasında yer alma şansı yüksek. Galler yenilse dahi Türkiye-İsviçre maçından gelecek skorla tur atlayabilir.

İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Bernardeschi, Belotti.

Galler: Ward, Gunter, Williams, Rodon, Allen, Ramsey, Bale, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

 

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