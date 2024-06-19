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Canlı anlatım: İskoçya İsviçre maçı

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#İskoçya#İsviçre
Canlı anlatım: İskoçya İsviçre maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 21:52

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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EURO 2024 A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İSKOÇYA 1-1 İSVİÇRE

GOL: 13' Schar (K.K.), 26' Shaqiri

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn, Adams.

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Aebischer, Vargas, Ndoye.

İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İskoçya - İsviçre maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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#EURO 2024#İskoçya#İsviçre

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