Canlı anlatım: İskoçya İsviçre maçı

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EURO 2024 A Grubu ikinci maçında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
İSKOÇYA 1-1 İSVİÇRE
GOL: 13' Schar (K.K.), 26' Shaqiri
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
İskoçya: Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn, Adams.
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Aebischer, Vargas, Ndoye.
İSKOÇYA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İskoçya - İsviçre maçı saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.