Canlı Anlatım| İskenderunspor Trabzonspor (Türkiye Kupası)

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, bir galibiyet ile ligin üst sırasında yer alırken, İskenderunspor ise beraberlik sonucu elde ettiği 1 puanı, 4 puana çıkarmak için sahada yer alıyor.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: Muhammet 27'

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Sikan, Enis Destan.

İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker, Muhammed Khail, Muhammet Beşir.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

İskenderunspor, Süper Lig'de zorlu rakiplerle mücadele etse de zaman zaman sürpriz sonuçlarla dikkat çekti. Trabzonspor ise kadro derinliği ve tecrübeli oyuncularıyla ligin güçlü ekiplerinden biri olarak öne çıkıyor. İskenderunspor, evinde aldığı bazı galibiyetlerle moral bulurken, Trabzonspor deplasmanda da istikrarlı sonuçlar elde etmeyi sürdürüyor. Bu maç, her iki takım için de prestij mücadelesi anlamına geliyor.