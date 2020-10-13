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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 21:31 | Son Güncelleme:

Canlı | İngiltere U21 - Türkiye U21

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Canlı | İngiltere U21 - Türkiye U21
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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor:

İngiltere U21: 1

Türkiye U21: 0

53'te Halil Dervişoğlu penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İlk yarı sonucu:

İngiltere U21: 1

Türkiye U21: 0

Goller: 17' Hüseyin Türkmen (K.K)

Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.30'da başladı.

3'üncü Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alan milliler 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7 puan toplarken İngiltere 19 puan topladı ve grup lideri konumunda.

İngiltere U21 XI: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.

Ümit Milli Takımımızın İngiltere maçı 11'i: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

Canlı | İngiltere U21 - Türkiye U21

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