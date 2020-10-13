Canlı | İngiltere U21 - Türkiye U21
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında İngiltere U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor:
İngiltere U21: 1
Türkiye U21: 0
53'te Halil Dervişoğlu penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İlk yarı sonucu:
İngiltere U21: 1
Türkiye U21: 0
Goller: 17' Hüseyin Türkmen (K.K)
Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 21.30'da başladı.
3'üncü Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alan milliler 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 7 puan toplarken İngiltere 19 puan topladı ve grup lideri konumunda.
İngiltere U21 XI: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.
Ümit Milli Takımımızın İngiltere maçı 11'i: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.
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