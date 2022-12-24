Canlı anlatım: Hatayspor - Giresunspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
HATAYSPOR 0-0 GİRESUNSPOR
İkinci yarı oynanıyor...
Hatayspor'un 18. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İlk yarı sonucu: 0-0
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Musa, Onur, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic
MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.
13.30'da başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.