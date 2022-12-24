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Canlı anlatım: Hatayspor - Giresunspor maçı

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#Hatayspor-Giresunspor Maçı#Süper Lig#Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor Maçı
Canlı anlatım: Hatayspor - Giresunspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 13:15

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Hatayspor ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

HATAYSPOR 0-0 GİRESUNSPOR

İkinci yarı oynanıyor...

Hatayspor'un 18. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Musa, Onur, Ribeiro, El Kaabi, Lobjanidze, Ze Luis

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor maçı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor.

13.30'da başlayan mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

 

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#Hatayspor-Giresunspor Maçı#Süper Lig#Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor Maçı

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