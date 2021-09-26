Canlı Anlatım: Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe maçı

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
İlk yarı bitti
Atakaş Hatayspor: 0
Fenerbahçe: 2
Goller: 17' Rossi, 29' Novak
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mustafa Savranlar üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe XI: Altay, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Valencia, Berisha.
Hatayspor XI: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.
MESUT ÖZİL YEDEK
Fenerbahçe'de Mesut Özil, Atakaş Hatayspor karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.
Deneyimli oyuncu, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olabilecek.