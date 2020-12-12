Canlı Anlatım | Hatayspor Fatih Karagümrük maçı

Süper Lig'e bu sene yükselen ve gösterdikleri performans ile dikkat çeken iki takım Hatayspor ve Fatih Karagümrük, kozlarını Hatay'da paylaşıyor. Zorlu maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

HATAYSPOR 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 11' Selim Ilgaz

Tugay Kaan Numanoğlu, Karagümrük lehine penaltı kararı verdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 4 dakikalık bir VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verildi.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi



HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintola, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Jimmy, Ndao, Sobiech



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

7. dakikada Balkovec'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Jimmy Durmaz ön direkte topuğuyla topu kaleye yönlendirmek istedi ancak savunma araya girip meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakikada Hatayspor öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi atağında Selim Ilgaz'ın, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup, uzak direk dibine yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada sağ kanattan ceza sahası yayına doğru sokulan Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Sabo'nun vuruşunda, topu kaleci Münir kontrol etti.

24. dakika Ndao'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Sobiech'in içeriye çevirdiği top, Yusuf'tan sekip kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Biglia'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Sobiech yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak aynı pozisyon için yan hakem bayrağını havaya kaldırdı. Pozisyonu VAR'dan inceleyen hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararını iptal ederek ofsayt kararı verdi.

HATAYSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 12 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

BAŞKAN SAVAŞ: ASANSÖRLE ÇIKMADIK BU YÜZDEN ASANSÖRLE İNMEK İSTEMİYORUZ

Hatayspor onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatayspor olarak Süper Lig'e asansörle çıkmadıklarını bu yüzden asansörle inmek istemediklerini belirtti.



Hatayspor onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş yaptığı açıklamada, Hataylıları mutlu etmek adına son yıllarda, ticarette, turizmde, ekonomide, sporda, atılımlar yaptıklarını ifade ederek,” Bütün amacımız önce insanlarımızın huzurlu olması ülkemizin huzuruna katkı sağlaması, Ortadoğu'daki huzura katkı sağlaması ve mutlu olması. Hatayspor’u biz beş yıl önce aldık üçüncü lige düşüyordu ve biz Takıma sahip çıkarak, Sondan ikinci olan takımı alt lige şansa kalmış bir halden alıp herkesin katkısıyla buralara kadar getirdik” dedi.



Hatayspor olarak birinci ligde İki kez play-off oynadıklarını ancak Süper Lig'e çıkamadıklarını ifade eden Başkan Savaş, “Birinci lige çıkar çıkmaz Süper Lig için hazırlık yaptık ve sonunda başardık. 11-12. sıradayız. Aynı zamanda pandemi nedeniyle eksik maçlarımızda var. Eksik maçımızı alırsak çok daha yukarılarda olma ihtimalimiz var. Buradaki amacımız, Hatay 53 yıldır Süper Lig hasreti çekiyordu ve Süper Lig hasreti çekerken de biz arkadaşlarımızla birlikte bir bütün şehirle bir yumak olduk ve başardık. Şimdi hep diyorlar ki yeni çıkan takımlar biraz tedirgin olur, biraz takım kurarken sıkıntı yaşar.. Süper Lig'e çıkanlar sevinçten ne yaptığını bilemez küt diye düşer. Biz Hatayspor olarak öyle bir takım olmadık olmayacağız" dedi.



Asansörle çıkmadıkları Süper Lig'den asansörle inmek istemediklerini belirten Savaş,”Bizim dizlerimizin bağı çözüldü. Yukarı çıkarken gerçekten de çok yorulduk, yorulurken de antrenman yapmış olduk. Hedefimiz ilk yıl için, yıl sonunda ilk 10 sırada bitirmek. Ondan sonraki yıllar hedeflerimizi gittikçe yukarı çıkacağız. 3. yıldan itibaren de Avrupa'ya göz kırpmak istiyoruz. Avrupa'da en azından bir UEFA'da Hatay'ımızı görmek istiyoruz. Şimdi hep Hataysporla ilgili şampiyonluğu göremeyiz diyenlere ben şunu söylüyorum. İnşallah Hatayspor seyircisini Barcelona ile buluşturacağız. Bu 3. Lig'e düşerken almış olduğunuz takımı Süper Lig'e çıkarmaktan daha kolay. Yani hayal kurmazsanız başaramazsınız ”diye konuştu.