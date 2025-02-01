Canlı anlatım| Hatayspor - Antalyaspor (Süper Lig maçı)

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 10:12
Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Hatayspor, Antalyaspor ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçında puan kaybetmezken, sonrasında ise rakibini mağlup edemedi. Antalyaspor ise, deplasman maçlarında zorlu bir dönemden geçiyor.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Mersin Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan ve hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği mücadeleyi canlı anlatım olarak aktarıyoruz.
İLK 11'LER
Hatayspor: Visar, Rivas, Cengiz, Burak, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Rui, Bilal, Joelson, Aboubakar
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Townsend, Samudio.
MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
- Hatayspor, Süper Lig'de 9 maçtır kazanamıyor (4B 5M). Bu da kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini tekrarlayabileceği anlamına geliyor (10 maç; Ağustos-Kasım 2024 & Kasım 2023-Ocak 2024).
- Hatayspor, Süper Lig'de son beş iç saha maçını kazanamadan geçerken (3B 2M), tarihindeki altı maçlık galibiyet hasreti rekorunu daha önce hiç yaşamamıştı (hükmen mağlubiyetler hariç).
- Antalyaspor, Süper Lig'de son üç deplasman maçını kaybetti (3M). Bu durum, Kasım 2021-Ocak 2022 arasında yaşadığı 6 maçlık mağlubiyet serisinden sonraki en uzun dış saha kaybı serisi olacak.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla korner golü yiyen takım Hatayspor (10), Antalyaspor ise kornerlerden en az gol atan takım (1).
- Hatayspor'un Carlos Strandberg, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Antalyaspor (3).
- Vincent Aboubakar, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa deplasmanında 2 gol ve 1 asistle Süper Lig kariyerindeki en fazla katkı sağladığı maçını oynadı.
- Hatayspor'da Erdal Rakip, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'a atarken, 58 maçlık gol hasretine son vermişti. O günden sonra yeniden gol sevinci yaşadı.