Canlı Anlatım: Hatayspor Alanyaspor maçı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 13:25
Süper Lig'in 24. haftasında Hatayspor, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.
Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Hatayspor 0-0 Alanyaspor
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Hatayspor: Bekaj, Burak, Calvo, Kilama, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Funsho, Joelson, Bilal, Aboubakar
Alanyaspor: Ertuğrul, Enes, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih, Makouta, Efecan, Cordova, Augusto, Hwang
HATAYSPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Hatayspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de son üç maçta berabere kaldı. İki takım da lig tarihinde üst üste dört kez berabere kaldığı bir seri yaşamadı.
- Hatayspor, Süper Lig'de Alanyaspor'u mağlup etmeden en çok konuk eden ikinci takım konumunda (4 maç – 2G 2B).
- Bu sezon Hatayspor, evinde oynadığı maçlarda sadece bir galibiyet alabildi ve henüz kalesini gole kapatamadı.
- Alanyaspor, Süper Lig'deki son deplasmanında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek yedi maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ancak Mart-Nisan 2024'ten bu yana üst üste iki deplasman galibiyeti alamadı.
- Hatayspor, Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kazanamazken (4B 7M), üst üste 17 karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Son kez gol yemediği maç, sezonun ilk yarısında 0-0 biten Alanyaspor karşılaşmasıydı.
- Alanyaspor, son dört Süper Lig maçının ikisini kaybetti (2G 2M).
- Hatayspor, Süper Lig'de oynadığı 22 maçta sadece 10 puan topladı (1G 7B 14M). Geçmiş 66 sezonluk Süper Lig tarihinde bu aşamada 10 veya daha az puana sahip olan üç takım da küme düşmekten kurtulamadı.
- Vincent Aboubakar, Hatayspor'un son üç lig maçında attığı altı golün dördüne doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
- Sergio Cordova, Alanyaspor’un 2025 yılında Süper Lig'de attığı 9 golün %44’üne katkı verdi (3 gol & 1 asist).
- Sami Uğurlu, Süper Lig kariyerinde Hatayspor’a karşı hiç yenilmedi (2G 1B).