Canlı Anlatım: GZT Giresunspor - Yukatel Kayserispor

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Murat Altan üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu.
Saat 13.30'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: GİRESUNSPOR 0-0 KAYSERİSPOR
İlk yarı oynanıyor...
GZT GİRESUNSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
GZT Giresunspor XI: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara.
Yukatel Kayserispor XI: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Mensah, Cardoso, Emrah, Thiam.