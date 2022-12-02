Canlı anlatım: Güney Kore Portekiz maçı (2022 Dünya Kupası)

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2022 Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GÜNEY KORE 1-1 PORTEKİZ

GOL: 5' Horta, 27' Young-Gwon

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Güney Kore: Seung-gyu, Moon-hwan, Young-gwon, Kyung-won Kwon, Jin-su, In-beom Hwang, Jung, Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son, Cho

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Antonio Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Ronaldo, Ricardo Horta.

GÜNEY KORE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Güney Kore - Portekiz maçı saat 18.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

GÜNEY KORE MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Uruguay'la golsüz berabere kalan ve Gana'ya 3-2 kaybeden Güney Kore'nin Dünya Kupası H Grubu'ndan çıkması için 3 puan da yeterli olmayabilir... "Taegeuk Savaşçıları", Uruguay'ın da Gana'ya çelme takmasını bekleyecek.

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TD Paulo Bento, Wolves ile verimsiz bir sezon başlangıcı yapan Hee-chan Hwang'ı Katar'da hiç kullanmadı.

Gana karşısında 2 kez tabela yapan Gue-sung Cho bir kez daha hücum merkezinde maça başlayacak. Cho'ya kanatlardan Heung-min Son ve Chang-hoon Kwon destek verecek.

Orta alanda Al-Sadd'ın ön liberosu Woo-young Jung ve Olympiakos'ın merkez oyuncusu In-beom Hwang forma giyecek.

Kaleci ve önündeki dörtlünün tamamı Kim'lerden oluşuyor...

Kalede Seung-gyu Kim; sağ/sol bekte Moon-hwan Kim ve Jin-su Kim, stoperde Min-jae Kim ve Young-gwon Kim ter dökecek.

PORTEKİZ MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLERİ

Portekiz'de sol bek Nuno Mendes turnuvayı kapattı. Danilo Pereira ve Otavio da Güney Kore maçı özelinde olmayacak.

Hatta Cristiano Ronaldo'nun da takımla son antrenmanlara çıkmadığı, dinlendirilebileceği söyleniyor.

Joao Felix, Bruno Fernandes, Ruben Neves ve Ruben Dias sarı kart sınırında. TD Fernando Santos 4 oyuncuyu da riske etmezse şaşırmamak lazım.

Çünkü Gana ve Uruguay'yı yenerek 2 maçta 6 puan yapan Portekiz'e 1 puan grup birinciliği için yeterli olacak.

Savunmada Diogo Dalot, orta alanda Joao Palhinha, hücumda Rafael Leao forma giymeye yakın isimler...

As kaleci Diogo Costa'nın, sol bek Raphael Guerreiro'nun, oyun kurucu Bernardo Silva'nın ve büyük tecrübe Pepe'nin; önceki maçlarda olduğu gibi Güney Kore karşısında da ilk 11'de olması bekleniyor.