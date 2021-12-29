Canlı Anlatım: Göztepe Samsunspor Maçı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Samsunspor'u konuk ediyor.
GÖZTEPE 0 - 0 SAMSUNSPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Kahraman, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif.
Samsunspor: Alp, Melih Altıkulaç, Berk, Yunus, Ali Ülgen, Semih, Cihan, Melih Okutan, Hakan, Polat, Ali Kılıç.
GÖZTEPE SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Göztepe Samsunspor maçı saat 18.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor...