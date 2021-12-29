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Canlı Anlatım: Göztepe Samsunspor Maçı

#Ziraat Türkiye Kupası#Göztepe#Samsunspor
Canlı Anlatım: Göztepe Samsunspor Maçı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Göztepe, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Samsunspor'u konuk ediyor.

GÖZTEPE 0 - 0 SAMSUNSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Kahraman, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Halil, Cherif.

Samsunspor: Alp, Melih Altıkulaç, Berk, Yunus, Ali Ülgen, Semih, Cihan, Melih Okutan, Hakan, Polat, Ali Kılıç.

GÖZTEPE SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Göztepe Samsunspor maçı saat 18.30'da başladı. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanıyor... 

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#Ziraat Türkiye Kupası#Göztepe#Samsunspor

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