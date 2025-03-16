Canlı Anlatım: Göztepe - Eyüpspor maçı

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Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Eyüpspor’u ağırlıyor.

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Göztepe 0-0 Eyüpspor

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GÖZTEPE - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği zorlum mücadele saat 16.00'da başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TAKIMLARIN MAÇ ÖNCESİ DURUMU

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor.

Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Eyüpspor, 1-0’lık skorla kazandı.