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Canlı Anlatım: Göztepe - Eyüpspor maçı

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#Göztepe - Eyüpspor#Göztepe Eyüpspor Maçı Saat Kaçta#Süper Lig 28. Hafta
Canlı Anlatım: Göztepe - Eyüpspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 15:55

Süper Lig’in 28. Haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Eyüpspor’u ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

Göztepe 0-0 Eyüpspor

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GÖZTEPE - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Göztepe ile Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği zorlum mücadele saat 16.00'da başladı. Hakem Yasin Kol'un yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TAKIMLARIN MAÇ ÖNCESİ DURUMU

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor.

Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Eyüpspor, 1-0’lık skorla kazandı.

 

 

 

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