Canlı Anlatım | Göztepe Antalyaspor maçı

Süper Lig'de Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesini anbean sayfamızdan takip edebileceksiniz.

GÖZTEPE 0-0 ALANYASPOR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

GÖZTEPE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Ligde hafta içinde Trabzonspora deplasmanda 1-0 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe yarın evinde Fraport TAV Antalyasporla karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadında Mert Güzengenin yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başladı. Göz-Gözde sakatlığı süren Alpaslan ile kart cezalısı Nwobodo Antalyaspora karşı forma giyemiyor. beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

KERİM DÖNDÜ

Göztepe’nin sezon başında Altınordu’dan transfer edip hiç forma giymeden TFF 1’inci Lig’deki Beypiliç Boluspor’a kiralık gönderdiği Kerim Alıcı kulübe geri döndü. Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki sağ bek için sözleşmesinde yazan, "Devre arasında geri çağırma" maddesini kullandı. Kerim Alıcı, Boluspor formasıyla 1’inci Lig ve Türkiye Kupası’nda 16 maça çıktı.

İSTATİSTİKLER

Bu sezon sahasında oynadığı Süper Lig maçlarında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Göztepe, son karşılaşmada Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sezon Fatih Karagümrük ile birlikte Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamayan iki takımdan biri olan Antalyaspor, son beş karşılaşmanın dördünde puan almayı başardı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde maç başına en az şut çeken iki takım Göztepe ve Antalyaspor. Bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor'dan daha az penaltı golü atan tek takım Kasımpaşa. Göztepe ise şu ana kadar en fazla penaltı golü yiyen ekip konumunda.

Göztepe orta sahası Soner Aydoğdu, Antalyaspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı. Gökdeniz Bayrakdar, Opta'nın bu alanda detaylı data tutmaya başladığı 2007/08 sezonundan bu yana Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 3 gole en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu. Antalyaspor orta sahası Hakan Özmert'in Süper Lig'de attığı son yedi golün altısı duran toplardan geldi. Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olduğu ilk maçı kazanan Ersun Yanal, daha sonraki dört ziyaretinden galip dönemedi.

GÖZTEPE ATEŞLE OYNUYOR

Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle dönen Göztepe bir türlü kötü gidişatına son veremedi. Son 5 maçta 4’üncü yenilgisini alıp sadece 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 6 hafta önce 4’üncü sıraya kadar yükseldiği ligde 13’üncülüğe geriledi. Bu sezon 4 takımın küme düşeceği Süper Lig’de ateş hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Göz-Göz’de moraller iyice bozuldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden futbolcular ve teknik ekibi eleştirirken, Başkan Mehmet Sepil’den ise transfer yapmasını istedi. Kadronun yetersiz ve kalitesiz olduğuna vurgu yapan futbolseverler yeterli takviyelerin yapılmaması halinde korkulu rüya göreceklerini ifade etti.

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Fraport-Tav Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut’un da üzerindeki baskı arttı. Başkan Sepil’in, "Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasına rağmen, Antalyaspor karşısında alınacak kötü bir sonucun radikal değişimlere yol açabileceği bildirildi. Yönetimin de kadro yetersizliğinin farkında olduğu, ara dönemde takıma direkt katkı sağlayacak yerli ve yabancı futbolcuları takviye edeceği vurgulandı. İlhan Palut ise alınan yenilgiden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

"AGRESİF DEĞİLDİK"

Maçın ilk yarısında agresif bir görüntü ortaya koyamadıklarını söyleyen genç teknik adam, "Maç öncesinde planımız Trabzonspor’u ikinci bölgede durdurup, kazanacağımız toplarla rakip kalede etkili olmaktı. Ancak maça baktığımız zaman ilk yarıda rakibin savunma noktasında gerekli agresiflikte değildik. Kazandığımız topları da cok cömertçe, pas hatalarıyla rakibe geri teslim ettik. Bizim için hem savunma hem de hücum anlamında kötü bir devreydi" dedi.

"SON VURUŞLARI YAPAMADIK"

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise daha cesaretli bir futbol ortaya koyduklarına değinen İlhan Palut,ÿ"İkinci devrede kalitemiz yükseldi. Rakibi karşılama mesafemiz, rakip kaleye daha da yaklaştı. Bu noktada ise bazen ortalarda bazen ise pas tercihlerinde hatalar yaptık. Son vuruşlarda ise istediğimiz bitiriciliğe ulaşamadık. Üzücü bir sonuçla Trabzon deplasmanından döndük" diye konuştu.