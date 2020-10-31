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Haber Giriş: 31.10.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı

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Canlı Anlatım | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı
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Süper Lig'in 7. haftasında Cumartesi gününün ilk maçı Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanıyor. Karşılaşmayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Süper Lig’in 7’nci hafta maçlarından biri de Gençlerbirliği ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında gerçekleşiyor. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın canlı takibini sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İkinci yarı oynanıyor...

Gençlerbirliği 0-1 Gaziantep FK

GOL: 17' Maxim (P)

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Murat, Toure, Angelo, Johansson, Piris, Furman, Polomat, Sefa, Candeias, İlker

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Maxim, Sousa, Morais, Muhammet, Mirallas, Dicko

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında Eryaman Stadı’nda başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Ankara’da oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Sahasındaki son 5 maçta...

Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.

Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.

 

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