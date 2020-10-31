Canlı Anlatım | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı

Süper Lig’in 7’nci hafta maçlarından biri de Gençlerbirliği ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında gerçekleşiyor. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın canlı takibini sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İkinci yarı oynanıyor...

Gençlerbirliği 0-1 Gaziantep FK

GOL: 17' Maxim (P)

İlk yarı sonucu: 0-1

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Murat, Toure, Angelo, Johansson, Piris, Furman, Polomat, Sefa, Candeias, İlker

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz, Maxim, Sousa, Morais, Muhammet, Mirallas, Dicko



Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında Eryaman Stadı’nda başlayan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Ankara’da oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Sahasındaki son 5 maçta...

Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.



Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.