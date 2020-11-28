Canlı Anlatım | Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı

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Oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda topla oynama yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçını sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

İkinci yarı oynanıyor...

GAZİANTEP FK 1-1 YENİ MALATYASPOR

GOL: 19' Mirallas, 50' Adem Büyük

KIRMIZI KART: 49' Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

İlk yarı sonucu: 1-0

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer.

Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

19. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasının sağından kafayla içeriye gönderdiği pası tamamlayan Mirallas, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

35. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.