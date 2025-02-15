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Canlı Anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep FK#Sivasspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 11:28

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Gaziantep FK ve Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Antep'te karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi, Spor Arena'dan anbean ve canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11LER
Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Viena, Husic, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Rey Manaj

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Gaziantep FK'de maç öncesi Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu bu oyuncular Sivasspor, karşısında kart görmeleri halinde 25. haftadaki Trabzonspor müsabakasında görev alamayacak.

 

 

 

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#Gaziantep FK#Sivasspor#Süper Lig

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