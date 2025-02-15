Canlı Anlatım: Gaziantep FK Sivasspor maçı

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Gaziantep FK ve Sivasspor, Süper Lig'in 24. haftasında Antep'te karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi, Spor Arena'dan anbean ve canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11LER

Gaziantep FK: Dioudis, Arda, Viena, Husic, Ndiaye, Sorescu, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Halil, Okereke

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Poungouras, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Rey Manaj

4 OYUNCU KART SINIRINDA

Gaziantep FK'de maç öncesi Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ ve Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu bu oyuncular Sivasspor, karşısında kart görmeleri halinde 25. haftadaki Trabzonspor müsabakasında görev alamayacak.