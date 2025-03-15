Canlı Anlatım: Gaziantep FK - Kayserispor maçı

Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 12:35
Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Gaziantep FK 0-0 Kayserispor
Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Emre, Husic, Semih, M'Bakata, Lungoyi, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Okereke, Boateng.
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.
GAZİANTEP FK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği zorlu mücadele saat 13:30'da başladı ve Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.
GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Gaziantep FK, Kayserispor ile oynadığı ilk üç Süper Lig maçında 7 puan toplarken (2 galibiyet, 1 beraberlik), sonraki 7 maçta yalnızca 5 puan elde edebildi (5 beraberlik, 2 mağlubiyet).
- Kayserispor, Gaziantep FK'ya konuk olduğu son üç Süper Lig maçında kaybetmedi (1 galibiyet, 2 beraberlik). Ancak ilk iki ziyaretinde rakibinden puan alamamıştı.
- Gaziantep FK, Süper Lig’de son iki maçını kaybetmeyerek 4 maçlık galibiyet serisinin izinden gitmek istiyor. Selçuk İnan yönetimindeki bu başarılı performans, daha önce sadece Mayıs-Ağustos 2024 arasında 4 galibiyetle yakalanmıştı.
- Kayserispor, son altı deplasman maçında galip gelmedi (2 beraberlik, 4 mağlubiyet), dış sahada 9 maçlık bir galibiyet hasreti yaşamıştı.
- Gaziantep FK'nın iç sahada kaybetmediği son 10 maçın sekizini kazanması, rakibine karşı güçlü bir üstünlük sağladığını gösteriyor. Ancak, gol atamadığı iki maçta puan kaybetti (0-1 vs Galatasaray ve 0-0 vs Bodrum FK).
- Kayserispor’un en etkili oyuncularından biri olan Kartal Yılmaz, deplasmanda attığı 10 golün %40'ına katkı sağladı (2 gol ve 2 asist).
- Arda Kızıldağ, Süper Lig’de Gaziantep FK adına en çok kafa golü atan oyuncu olarak dikkat çekiyor ve bu sezon da gollerinin büyük kısmını kafa ile kaydetti.
- Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, iç sahada %61 galibiyet oranıyla en başarılı teknik direktörlerden biri oldu.