Canlı Anlatım: Gaziantep FK - Kayserispor maçı

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Gaziantep FK 0-0 Kayserispor

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Emre, Husic, Semih, M'Bakata, Lungoyi, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Okereke, Boateng.

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Hosseini, Carole, Karimi, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon.

GAZİANTEP FK KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Gaziantep FK ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği zorlu mücadele saat 13:30'da başladı ve Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ