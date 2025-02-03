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Canlı Anlatım: Gaziantep FK Galatasaray maçı

Güncelleme Tarihi:

#Muhtemel 11'Ler#Canlı Yayın#Saat Kaçta
Canlı Anlatım: Gaziantep FK Galatasaray maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 19:56

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Gaziantep FK: 0

Galatasaray: 1

Goller: 5' Ahmed Kutucu

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen..

GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilen mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanıyor.

 

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#Muhtemel 11'Ler#Canlı Yayın#Saat Kaçta

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