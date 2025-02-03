Canlı Anlatım: Gaziantep FK Galatasaray maçı

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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor
Gaziantep FK: 0
Galatasaray: 1
Goller: 5' Ahmed Kutucu
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Viana, Arda, Mustafa, Ndiaye, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Okereke.
Galatasaray: Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen..
GAZİANTEP FK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilen mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanıyor.