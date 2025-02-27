Canlı Anlatım: Gaziantep FK Fenerbahçe maçı

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü ve son hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe

16' 27' Talisca 23' Nesyri

İlk yarı sona erdi

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Semih, Husic, Ogün, Daubin, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Boateng

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Fred Oğuz, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri





🤸‍♂️ YOUSSEF EN-NESYRI'DEN HARİKA BİR RÖVEŞATA!



⚽ Fenerbahçe, Faslı santrforunun attığı mükemmel golle Gaziantep FK karşısında skoru 2-0'a getirdi.#GFKvFB pic.twitter.com/3VWTMTVicn — A Spor (@aspor) February 27, 2025

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta kapsamında Gaziantep FK - Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele 27 Şubat Perşembe günü saat 16:00 itibarıyla A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Grupta 6 puan ve +8 averajla lider olan Fenerbahçe bugün de kazanıp bu etabı lider bitirme amacında. Sarı lacivertli ekibe turu geçmek için beraberlik, hatta (İstanbulspor Erzurumspor’u 8 farklı yenmediği sürece) iki farklı yenilgi dahi yeterli olacak.