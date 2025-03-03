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Canlı anlatım: Gaziantep FK - Eyüpspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep FK - Eyüpspor#Gaziantep FK Eyüpspor Maçı#Süper Lig 26. Hafta
Canlı anlatım: Gaziantep FK - Eyüpspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:55

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK evinde Eyüpspor’u ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Gaziantep FK 2-1 Eyüpspor

Goller: 53' ve 78' Boateng, 65' Tayfur

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Husic, N'Diaye, Daubin, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil Akbunar, Okereke

Eyüpspor: Berke, Claro, Dorukhan, Umut Meraş, Vezo, Stepanenko, Emre, Yalçın, Halil, Ampem, Thiam

GAZİANTEP FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma saat 16.00'da başladı. Hakem Alper Akarsu'nun yönettiği mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIMLARIN MAÇ ÖNCESİ DURUMLARI

Ligde oynadığı 24 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise ligde çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 29 puanla 13. basamakta kendine yer buldu.

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#Gaziantep FK - Eyüpspor#Gaziantep FK Eyüpspor Maçı#Süper Lig 26. Hafta

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