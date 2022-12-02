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Canlı anlatım: Gana-Uruguay maçı (2022 Dünya Kupası)

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#Dünya Kupası 2022#FIFA#Katar Dünya Kupası
Canlı anlatım: Gana-Uruguay maçı (2022 Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 17:33

2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası H Grubu maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GANA 0-2 URUGUAY

GOL: 26' De Arrascaeta, 32' De Arrascaeta

Gana'da Andre Ayew'in 21. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Rochet gole izin vermedi.

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Uruguay: Rochet, Varela, Gimenez, Coates, Olivera, Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta, Nunez, Suarez.

Gana: Zigi, Seidu, Amartey, Salisu, Baba, Partey, Abdul Samed, Kudus, Jordan Ayew, Andre Ayew, Inaki Williams.

Grubunda 2. sırada yer alan Gana, ilk maçında Portekiz karşısında yenildi. Ancak, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti. Uruguay ise ilk grup maçınca Güney Kore ile berabere kaldı ve ikinci karşılamasında Portekiz'de mağlup olmuştu. Grubunda 4. sırada yer alan Uruguay'ın bu maçı kazanmaktan başka seçeneği yok. Ancak üst tura çıkması için diğer maçta da Güney Kore'nin Portekiz'i yenmemesi lazım. Eğer Uruguay ve Güney Kore aynı anda galibiyet alırsa genel averajı iyi olan 2. sırada olacak.

 

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GANA-URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gana-Uruguay maçı, Al Janoub Stadı'nda saat 18:00'da başladı. Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği maç TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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