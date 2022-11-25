Canlı anlatım: Galler - İran (VAR devreye girdi, gol iptal edildi) | 2020 Dünya Kupası maçı

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2022 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
GALLER 0-0 İRAN
İlk yarı oynanıyor...
* İran'ın Gholizadeh ile 15. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Galler: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Bale, Moore.
İran: Hossein Hosseini, Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini, Mohammedi, Gholizadeh, Nooroullahi, Ezzatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi.
GALLER İRAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile İran karşılaşıyor. Saat 13.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.
📸Galler - İran maçı öncesi Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kılındı. pic.twitter.com/uYPW2TZDCF— Spor Arena (@sporarena) November 25, 2022