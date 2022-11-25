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Canlı anlatım: Galler - İran (VAR devreye girdi, gol iptal edildi) | 2020 Dünya Kupası maçı

Güncelleme Tarihi:

#Galler#İran#Dunyakupasi
Canlı anlatım: Galler - İran (VAR devreye girdi, gol iptal edildi) | 2020 Dünya Kupası maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 12:50

2022 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geliyor. İlk maçlarını kazanamayan iki takımın karşılaşmasını Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Galler ile İran karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

GALLER 0-0 İRAN

İlk yarı oynanıyor...

* İran'ın Gholizadeh ile 15. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Galler: Hennessey, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Williams, Ampadu, Wilson, Ramsey, Bale, Moore.

İran: Hossein Hosseini, Rezaeian, Pouraliganji, Majid Hosseini, Mohammedi, Gholizadeh, Nooroullahi, Ezzatolahi, Hajsafi, Azmoun, Taremi.

GALLER İRAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Galler ile İran karşılaşıyor. Saat 13.00'da başlayan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilir.

 

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