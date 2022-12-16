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Canlı anlatım: Galatasaray Toulouse maçı

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#Galatasaray#Toulouse#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Galatasaray Toulouse maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 16:35

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Galatasaray, Fransa ekibi Toulouse ile Antalya kampındaki son hazırlık maçında karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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Galatasaray ile Toulouse, Antalya kampındaki son hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY 2-1 TOULOUSE

GOL: 41' Nicolaisen, 45+3' Gomis (P), 60' Mertens

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Gomis

Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouaoult, Sylla, Spierings, van den Boomen, Chabi, Ratao, Birmancevic, Dallinga

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar:

Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano
Galatasaray 3-4 Villarreal
Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
Galatasaray 1-2 Lazio

GALATASARAY TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Toulouse ile karşılaşıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Spor Smart üzerinden canlı izlenebilir.

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#Galatasaray#Toulouse#Hazırlık Maçı

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