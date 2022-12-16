Canlı anlatım: Galatasaray Toulouse maçı

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Galatasaray ile Toulouse, Antalya kampındaki son hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
GALATASARAY 2-1 TOULOUSE
GOL: 41' Nicolaisen, 45+3' Gomis (P), 60' Mertens
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 1-1
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Gomis
Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouaoult, Sylla, Spierings, van den Boomen, Chabi, Ratao, Birmancevic, Dallinga
Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar:
Galatasaray 0-1 Rayo Vallecano
Galatasaray 3-4 Villarreal
Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
Galatasaray 1-2 Lazio
GALATASARAY TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Toulouse ile karşılaşıyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Spor Smart üzerinden canlı izlenebilir.