Canlı Anlatım: Galatasaray Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası maçı)

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

Konyaspor: 0

Goller

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Metehan’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir’in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu’nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Metehan, Cuesta, Jelert, Berkan, Kerem, Mertens, Yunus, Yusuf, Ahmed Kutucu

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Melih Bostan, Umut.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun Galatasaray ve Konyaspor 27 Şubat Perşembe karşı karşıya geliyor. Galatasaray ve Konyaspor maçı saat 19.00'da Sarı-Kırmızılı ekibin ev sahipliğinde RAMS Park'ta başladı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Galatasaray Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşma ücretsiz ve şifresiz olarak televizyondan ve internet üzerinden ATV'nin canlı yayın sayfasından üyelik şartı olmaksızın online olarak izlenebiliyor.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARDA SON DURUM

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

CİMBOM SÜPER LİG'DE KONYASPOR'U MAĞLUP ETMİŞTİ

"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

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İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.