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Canlı Anlatım: Galatasaray – Dinamo Kiev maçı

Güncelleme Tarihi:

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Canlı Anlatım: Galatasaray – Dinamo Kiev maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 18:30

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Avrupa’da başarılı ve emin adımlarla ilerleyen Galatasaray bu akşam evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Galatasaray 3-1 Dinamo Kiev

GOL: 6' Davinson Sanchez, 22' Abdülkerim Bardakcı, 53' Osimhen (P) - 45' Vanat

İkinci yarı oynanıyor...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakika sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda savunmada Vivcharenko kale çizgisinde kafayla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

6. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun vuruşunda savunmadan seken top Abdülkerim Bardakcı da kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmada Tymchyk'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

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45. dakikada sağ taraftan Buyalskyi'nin pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Vanat, kaleci Muslera'yı da geçip sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

GALATASARAY - DİNAMO KİEV İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Berkan, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen

Dinamo Kiev: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev

GALATASARAY – DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetiyor. Karşılaşma saat 18.30'da başladı. Galatasaray – Dinamo Kiev maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım: Galatasaray – Dinamo Kiev maçı

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Aşağıdaki link üzerinden karşılaşmayı seyredebilirsiniz.

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TRT 1 CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

 

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