Canlı Anlatım: Galatasaray AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi maçı)

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşıyor. İlk mücadeleyi AZ Alkmaar 4-1'lik skorla kazandı.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 0

AZ Alkmaar: 0

Goller

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Davinson, Cuesta, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Odoro, Maikuma, Goes, Penetra, Moller Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Lahdo, Parrott.

GALATASARAY AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başladı. UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off maçı TRT1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

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GALATASARAY AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI HAKEMİ KİM?



Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetiyor. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Sam Barrott'un üstleneceği müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Darren England oldu. VAR odasında England'ın yardımcısı Stuart Attwell oldu.

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ANTHONY TAYLOR KİMDİR?



Anthony Taylor 20 Ekim 1978 yılında, Manchester'dan İngiliz profesyonel futbol hakemi. 2010 yılında, öncelikle Premier League'de düdük çalan Seçilmiş Grup Hakemleri listesine terfi etti ve 2013 yılında FIFA'nın listesinde yer alarak Avrupa ve uluslararası maçlarda hakemlik yapmasına izin verildi. 2015 yılında Wembley Stadyumu'nda Chelsea'nin Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ettiği Football League Cup finalini yönetti. Taylor aynı yıl daha sonra Arsenal'in Chelsea'yi 1-0 yendiği Community Shield maçını yönetmek üzere Wembley'e geri döndü. Her ikisi de Chelsea ve Arsenal arasında oynanan 2017 ve 2020 FA Cup finallerini yönetti; Arsenal her iki maçı da 2-1 kazandı. Bu seçimle birlikte, 1901'de Arthur Kingscott'tan bu yana ikinci bir FA Cup finali yöneten ilk hakem oldu.

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A Milli Futbol Takımı , 45 yaşındaki hakemin yönetiminde 2018-2019 sezonunda Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda’yı konuk ettiği maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılırken, 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda deplasmanda Hırvatistan’ı tek golle geçmeyi başardı. Beşiktaş ’ın, 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yenilgisiz şekilde grup aşamasını tamamladığı dönemde, konuk olduğu Porto’yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten İngiliz hakem, Galatasaray’ın, 2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi grupları öncesi play-off turunda deplasmanda Molde’yi 3-2’lik skorla yendiği maçta düdük çaldı. Türk takımları, Taylor’ın yönettiği müsabakalarda tek mağlubiyetini 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Başakşehir’in deplasmanda Sporting Lizbon’a 3-1 kaybettiği mücadelede aldı.

GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?



Galatasaray'ın tur atlayabilmesi için bu akşam oynanacak karşılaşmayı 4 gol farkla kazanması ve rakibinden gol yenmesi gerekiyor. 3 farkla maçın sonuçlanması halinde ise maç kesin galibiyet için uzatmalara bırakılacak. 2 farklı galibiyet veya Hollanda temsilcisinin galibiyeti halinde ise Galatasaray turu atlayamayacak.

SARI-KIRMIZILILAR SAHAYA PARÇALI FORMAYLA ÇIKACAK

AZ İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Galatasaray ile AZ Alkmaar, bu sezon üçüncü kez karşılaşacak.

UEFA organiasyonlarında ilk kez bu sezon birbirine rakip olan iki takım, 2 kez karşı karşıya geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin normal sezonunda Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi. Aynı ülkede oynanan bu turun ilk maçı da kırmızı-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğüyle bitti.

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Perşembe akşamı oynanacak karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak.

'O ZAFERİ' TEKRARLAMAYA ÇALIŞACAK

Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek.

İsviçre temsilcisi ile 1988-1989 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Tur şansını zoran sokan Galatasaray, İstanbul'da rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırırken Türk futbol tarihine geçen bir geri dönüşe imza attı.

Tarihinde Avrupa kupalarında çift ayaklı eleme turlarının ilk maçında 8 kez 3 ve üstü farkla mağlup olan Galatasaray, sadece Neuchatel Xamax'ı elemeyi başardı. Diğer 7 eşleşmeden boynu bükük ayrıldı.