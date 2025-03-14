Canlı Anlatım: Galatasaray - Antalyaspor maçı

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Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Galatasaray 3-0 Antalyaspor

Goller: 30' ve 45+3' Osimhen, 45' Morata (Pen.)

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Emrecan, Veysel, Kaluzinski, Soner, Erdal, Safuri, Van de Streek, Larsson

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 28. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

Rams Park’ta oynanan zorlu müsabaka, saat 20.30'da başladı. Hakem Ozan Ergün'ün yönettiği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY ANTALYASPOR’A SON 17 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 17 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 37 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 17 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

58. RANDEVU

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Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 57 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 36 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 111 golüne, Antalyaspor 49 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçı Galatasaray, Mauro Icardi’nin 2 ve Victor Osimhen’in attığı gollerle 3-0 kazandı.

VİCTOR OSİMHEN’DEN SÜPER LİG’DE 17 GOL

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle takımına puan kazandırmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig’de 21 maçta görev alan Osimhen, 17 kez rakip fileleri havalandırdı ve takımının en golcü ismi olarak yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’in (18) ardından krallık yarışında da ikinci sırada bulunuyor. Victor Osimhen, ayrıca Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 5 gol sevinci yaşadı.