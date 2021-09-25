Canlı Anlatım: Fraport TAV Antalyaspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mehmet Emin Tuğral üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik.
Saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: Fraport TAV Antalyaspor 0-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
İlk yarı oynanıyor...
ANTALYASPOR - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Antalyaspor XI: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Fredy, Mukairu, Wright.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Mustafa, Ndong, Aabid, Chouiar, Haddadi, Tetteh, Adem.