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Canlı anlatım: Flamengo - Bayern Münih (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Leroy Sane...

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Bayern Münih#Leroy Sane
Canlı anlatım: Flamengo - Bayern Münih (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Leroy Sane...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 23:01

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Alman devi Bayern Münih ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya geliyor.

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Alman devi Bayern Münih ile Brezilya temsilcisi Flamengo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

Canlı anlatım

İkinci yarı oynanıyor...

Bayern Münih 3-1 Flamengo

GOL: 6' Eric Pulgar (KK), 9' Harry Kane, 33' Gerson, 41' Goretzka

İLK 11'LER 

Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Sandro, Jorginho, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Araujo, Plata.

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Coman, Gnabry, M. Olise, Harry Kane.

SANE YEDEK BAŞLIYOR

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 Temmuz'a kadar Alman ekibinin formasını giymeye devam eden Leroy Sane ise mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Flamengo-Bayern Münih maçı 29 Haziran Pazar günü saat 23.00'de başladı ve TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

 

 

 

 

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Bayern Münih#Leroy Sane

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