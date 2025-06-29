Canlı anlatım: Flamengo - Bayern Münih (FIFA Kulüpler Dünya Kupası) Leroy Sane...

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Alman devi Bayern Münih ile Brezilya temsilcisi Flamengo, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.
Canlı anlatım
İkinci yarı oynanıyor...
Bayern Münih 3-1 Flamengo
GOL: 6' Eric Pulgar (KK), 9' Harry Kane, 33' Gerson, 41' Goretzka
İLK 11'LER
Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Pereira, Sandro, Jorginho, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Araujo, Plata.
Bayern Münih: Neuer, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Coman, Gnabry, M. Olise, Harry Kane.
SANE YEDEK BAŞLIYOR
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve 1 Temmuz'a kadar Alman ekibinin formasını giymeye devam eden Leroy Sane ise mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.
FLAMENGO-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?
Flamengo-Bayern Münih maçı 29 Haziran Pazar günü saat 23.00'de başladı ve TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.