Canlı Anlatım | Fenerbahçe Trabzonspor maçı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. İlk maçı 2-1 yenen Trabzonspor'a final için beraberlik bile yeterli olurken ligde şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, kupayı kazanarak sezonu tamamlamak istiyor. Kadıköy'de oynanan derbiyi Spor Arena Canlı Anlatım servisimizden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahce ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya geliyor Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor...

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KİM NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

MURİÇ İLK 11'E

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.

Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

TRABZONSPOR BU SEZON İSTANBULLARA YENİLMEDİ

İstanbul ekiplerine karşı bu sezon mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor, bu serisini bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe karşısında da devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda İstanbul ekiplerine karşı 10 maçta 4 galibiyet 6 da beraberlik alan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 22 gol attı ve 11 gol yedi.