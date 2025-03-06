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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Rangers (UEFA Avrupa Ligi maçı)

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#Fenerbahçe#Rangers#Maç
Canlı Anlatım: Fenerbahçe Rangers (UEFA Avrupa Ligi maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 20:44

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk ediyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers'ı ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 1

Rangers: 2

Goller: 6' Dessers, 30' Djiku, 42' Cerny

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşması Fenerbahçe-Rangers maçı Ülker Stadı'nda 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:45'te başladı. Mücadele TRT 1 ekranından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım: Fenerbahçe Rangers (UEFA Avrupa Ligi maçı)

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MAÇIN HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe- Rangers FC maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalıyor. Hernandez’in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso yapıyor.

23,5 YIL SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA!

Sarı-lacivertli ekip ile İskoçya'nın köklü takımlarından Rangers, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleşti.

İki takım, 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda kozlarını paylaştı.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç, golsüz beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, 23,5 sene sonra karşılaşacağı Rangers'ı yine eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

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#Fenerbahçe#Rangers#Maç

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