Canlı Anlatım: Fenerbahçe Kasımpaşa (Süper Lig maçı)

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Kasımpaşa: 0

Goller

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Levent, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Cafu, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa

KASIMPAŞA’NIN HOCASI BURAK YILMAZ DA CEZALI

Süper Lig'de son 6 maçının yanı sıra hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i 3-0 kazanmayı başaran sarı lacivertlilerde, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ligde son 3 maçını da kazanırken 13 gol atıp, 9 gol yiyen Kasımpaşa’da cezalı Aytaç Kara oynamayacak. Ayrıca son 2 karşılaşmada takımın başında yer alan teknik direktör Burak Yılmaz da cezalı olduğu için saha kenarında olamayacak.

44. RANDEVU

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İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 35 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 108 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 38 gol gördü.

İÇ SAHADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar 22 kez iç sahada karşı karşıya geldi.

Bu maçların 16'sını kazanan sarı-lacivertliler, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 50 gole, Kasımpaşa 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti.

2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1 galip ayrılarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.

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Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.