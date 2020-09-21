Canlı Anlatım | Fenerbahçe Hatayspor maçı

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Süper Lig'de ikinci hafta maçında Fenerbahçe ile Hatayspor, Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında kazanan iki takım, ikinci maçından da 3 puan alma hedefinde. Karşılaşmayı canlı olarak takip ediyoruz.

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

Fenerbahçe 0-0 Hatayspor

6' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan ortasını Hatayspor savunması uzaklaştırdı. Sarı lacivertli takım ataklarını sağ kanattan başlatıyor.

9' Gökhan'ın ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

10' Hatayspor'da Pablo Santos, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

15' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan arkaya aşırttı ama Hatayspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

25' Fenerbahçe'de Enner Valencia, Pablo Santos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Fenerbahçe'de Lemos'un sol kanattan yaptığı ortayı Hatayspor savunması uzaklaştırdı. Bu bölümde tempo oldukça düşmüş durumda.

39' Caner Erkin'in sol kanattan gönderdiği uzun pasa Valencia'dan önce Ribeiro müdahale etti.

42' Hatayspor'da Diouf savunma arkasına sızdı ama öncesinde ofsayta yakalandı.

45' Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

46' Fenerbahçe'de Sosa ve Sinan Gümüş oyuna girdi. Thiam ve Ozan Tufan oyundan çıktı.

51' Yeni transfer Lemos şansını uzaktan denedi. Lemos'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Munir'de kaldı.

55' Saha içi kısa süreliğine karıştı. Hatayspor'da Isaac Sackey, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Sosa'nın kullandığı frikik baraja takıldı.

LEMOS VE VALENCİA İLK KEZ 11'DE

Mauricio Lemos ilk kez forma giydi, sol stoperde oynadı. Rizespor maçına 11'de başlayan Frey kesik yedi, Enner Valencia ilk kez 11'de sahaya çıktı ve ileri uçta görev yaptı.

ESKİ MODEL ORTA SAHA

Fenerbahçe'nin orta üçlüsü (Gustavo, Ozan, Tolga) geçen sezon forma giyen oyunculardan oluştu. Ozan Tufan, hücuma yakın bölgede görev yapıp Valencia'ya destek olmaya çalıştı.

BULUT, THİAM'A KIZDI

Erol Bulut maçın başında sağ kanatta Gökhan Gönül'ün bindirmesini görmeyen Mame Thiam'ı haşladı.

Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı 11'i: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Gustavo, Ozan, Tolga, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor'un 11'i: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. 21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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