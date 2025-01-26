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Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Göztepe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe - Göztepe Maçı#Süper Lig#Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu
Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Göztepe maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 19:00

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Göztepe'yi ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe 0-0 Göztepe

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? 

Fenerbahçe - Göztepe maçı 26 Ocak 2025 Pazar akşamı saat 19:00'da başladı. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Fenerbahçe - Göztepe Maçı#Süper Lig#Fenerbahçe - Göztepe Maç Kadrosu

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