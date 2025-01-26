Canlı Anlatım: Fenerbahçe - Göztepe maçı

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Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Göztepe'yi ağırlıyor.
CANLI ANLATIM
Fenerbahçe 0-0 Göztepe
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko
Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe - Göztepe maçı 26 Ocak 2025 Pazar akşamı saat 19:00'da başladı. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.